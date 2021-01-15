«Омерзительный» ведущий CNN сравнил сторонников Трампа с нацистами и линчевателями

Либеральный телеканал призывает отказаться от поддержки президента США.

Более 70 миллионов американцев, которые голосовали за республиканца Дональда Трампа на прошедших президентских выборах, сравнили с нацистами, членами ку-клукс-клана и террористами. Автором такой оценки выступил ведущий CNN Дон Лемон, известный своими либеральными взглядами. В вечернем эфире новостей он посоветовал американцам перейти на противоположный политический фланг.

«Убирайтесь из этой толпы [сторонников Трампа]. Если вы голосовали за Дональда Трампа, вы голосовали за человека, которого поддерживал ку-клукс-клан. Вы голосовали за человека, которого поддерживали нацисты. Вы голосовали за человека, которого поддерживали альт-правые. Вы голосовали за человека, который подстрекает толпу пойти на Капитолий и лишать жизни законодателей», — рассказал Дон Лемон.

Даже если человек не одобряет действия активистов, штурмовавших Капитолийский холм 6 января, он все равно должен покинуть ряды сторонников Трампа, добавил ведущий CNN. Иначе его взгляды будут «граничить с рабством». По мнению Лемона, «принципиальные люди, консерваторы или либералы» никогда не были и не будут поддерживать нынешнего президента США.

CNN's @DonLemon: If you voted for Trump, you're with the Klan & the Capitol Hill rioters pic.twitter.com/xDi7zQwt9O — Tom Elliott (@tomselliott) January 14, 2021

Высказывание коллеги осудил радиоведущий Бен Шапиро. Он назвал позицию Дона Лемона «мерзостью» и обратил внимание, что Соединенные Штаты расколоты пополам только благодаря таким речам.

«Именно эта преднамеренная попытка объединить всех, кто голосовал за Дональда Трампа и бунтовщиков Капитолия, подрывает возможность единства. Она тоже может быть фальшивой и неприличной», — написал Шапиро в Twitter.

It's this deliberate attempt to lump together anyone who voted for Trump and the Capitol rioters that undermines the possibility of unity. It also happens to be false and indecent. Wrote about this for Politico this morning. https://t.co/JQ7qjIcCv4 — Ben Shapiro (@benshapiro) January 14, 2021

Член Палаты представителей США от республиканской партии Дэн Креншоу подтвердил, что сейчас демократы действительно пытаются выставить сторонников Трампа в самом неприглядном виде. Креншоу назвал главу Белого дома «любимым злодеем» Демпартии, а подобную риторику с экранов телевизоров окрестил «предсказуемой»:

«Мало того, что их [демократов] любимый злодей ушел. Теперь им приходится изображать десятки миллионов американцев расистами и фанатиками. По-настоящему мерзко, но невероятно предсказуемо».

This was always their intent. It’s not enough that their favorite villain is gone. Now they have to paint tens of millions of Americans as racists and bigots. Truly vile, but incredibly predictable. https://t.co/HjsgaMuOQQ — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) January 14, 2021

На выборах в ноябре 2020 года Дональд Трамп набрал около 74 миллионов голосов избирателей. Это второй по величине показатель поддержки президента за всю историю Соединенных Штатов. На первом месте стоит демократ Джозеф Байден (81 миллион голосов), однако он стал рекордсменом и в другой области. Еще никогда победа кандидата не сопровождалась таким количеством сообщений о массовых фальсификациях и вбросах бюллетеней.

После того, как сторонники Трампа собрались 6 января и за несколько часов смогли захватить здание Капитолия, «дразнить» их подобными высказываниями точно не стоит, убежден научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Павел Кошкин. Либеральные предпочтения некоторых американских СМИ, в том числе CNN, давно известны, но в период обострения внутри страны нужно отказываться от резкой риторики ради мира на улицах.

«Сравнить сторонников Трампа с нацистами и ку-клукс-кланом — это самая глупая вещь, которую только можно сейчас сделать. Это ошибка, которая может усугубить ситуацию и, что называется, раскачать лодку. Риторика демократов способствует тому, что общественные волнения будут усиливаться. Вместо того, чтобы так оскорблять оппонентов, либеральным СМИ нужно перейти к примирительной риторике», — объяснил американист.

Журналистам из CNN Кошкин посоветовал брать пример с Fox News — консервативного телеканала, который поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа, однако не одобряет противозаконной деятельности. В частности, СМИ осуждало протесты сторонников Трампа в Вашингтоне и штурм Капитолийского холма.

Если CNN смогут найти убедительные аргументы тому, что американский президент «перегнул палку», а не будут разбрасываться сравнениями со сторонниками Адольфа Гитлера, масштабных протестов в день инаугурации Джо Байдена (20 января) можно будет избежать, подытожил эксперт. Между тем до торжественной церемонии остается пять дней.