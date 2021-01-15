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14:24   15 Января 2021
Политика

МИД России назвал главную причину выхода страны из ДОН

МИД России назвал главную причину выхода страны из ДОН

Министерство иностранных дел РФ объяснило, почему Москва приступила к процедурам по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).

Как уточняется в комментарии на сайте дипломатического ведомства, Россия выходит из ДОН в связи с отсутствием прогресса в деле по устранению препятствий для продолжения функционирования договора.

ДОН был подписан в 1992 году в целях укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он позволяет странам открыто собирать данные о вооруженных силах других государств.

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