Министерство иностранных дел РФ объяснило, почему Москва приступила к процедурам по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).

Министерство иностранных дел РФ объяснило, почему Москва приступила к процедурам по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).

Как уточняется в комментарии на сайте дипломатического ведомства, Россия выходит из ДОН в связи с отсутствием прогресса в деле по устранению препятствий для продолжения функционирования договора.

ДОН был подписан в 1992 году в целях укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он позволяет странам открыто собирать данные о вооруженных силах других государств.