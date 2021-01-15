Сталин бы одобрил: Сатановский об идее убрать Трампа из фильма «Один дома 2»

Политолог объяснил, почему в США вновь воцарился суд Линча.

Американский актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в комедии «Один дома» и «Один дома 2», поддержал идею пользователей Twitter вырезать сцену с Дональдом Трампом из второй части картины. Он появляется в одном из эпизодов фильма, указывая главному герою дорогу.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

В своем Telegram-канале «Армагеддоныч» российский политолог Евгений Сатановский обратил внимание, что такой прием вполне соответствует духу репрессий времен Иосифа Сталина, когда изображение «врага народа» стирали с фотографий и вырезали из книг.

«Сталин бы ее [идею вырезать Трампа из фильма] одобрил. Да и Хрущев с Сусловым одобрили. <…> Помнится, в Большой Советской Энциклопедии заново страницы переверстывали, на которых были статьи о таких товарищах, тексты, им посвященные меняли на другие, точь-в-точь такого же объема, знак в знак. А на коллективных фотографиях, семейных и, тем более, групповых, их лица положено было черной тушью заштриховывать», — напомнил эксперт.

В те годы линию партии принято было единогласно поддерживать, ровно, как и сейчас в США. Сатановский предположил, что на Маколея Калкина, который согласился с идеей «вырезать» президента США из фильма, могли повлиять идеи маккартизма. Повинуясь новым реалиям Соединенных Штатов, актер пытается вписаться в них «американским Павликом Морозовым».

Теперь, когда против Дональда Трампа настроены крупнейшие корпорации и государственные лица, впору говорить о полноценном «суде Линча». Со времен Дикого Запада эта практика никуда из США не ушла, убежден политолог.

«Он [Трамп] уже пария. Он заранее признан виновным, осужден и если еще не посажен на электрический стул, то эту недоработку будут стараться исправить. Добрая старая Америка суда Линча никуда не делась. Она здесь, она живее всех живых, и она опять пришла к власти. Она будет делать только добро и нести людям свет высшей истины, как когда-то это делал Гитлер», — заключил специалист.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, как Дональду Трампу объявили второй импичмент. Таким образом, он стал первым в истории страны президентом, полномочия которого ставились под сомнения второй раз за срок правления.