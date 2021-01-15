"Киеву нужно искать компромисс": в Крыму отреагировали на слова Кравчука

Украина должна признать статус Крыма для выстраивания диалога с Россией, считает политолог Владислав Ганжара.

Украина должна признать статус Крыма для выстраивания диалога с Россией, считает политолог Владислав Ганжара.

Эксперт прокомментировал заявление первого президента Незалежной Леонида Кравчука. Политик говорил о необходимости переговоров между РФ и Украиной по вопросу полуострова. Слова политолога приводит издание "КП-Крым".

"Киеву нужно искать компромисс, потому что без этого у Украины будущего нет. Однако компромисса относительно статуса Крыма Украина с Россией, конечно, никогда не найдет", — пояснил Владислав Ганжара.

Соседнее государство должно прийти к пониманию статуса региона. После Украина может начать выстраивать здоровые отношения с Россией на взаимовыгодных условиях, добавил эксперт.