14:08 15 Января 2021Политика
"Киеву нужно искать компромисс": в Крыму отреагировали на слова Кравчука
Украина должна признать статус Крыма для выстраивания диалога с Россией, считает политолог Владислав Ганжара.
Украина должна признать статус Крыма для выстраивания диалога с Россией, считает политолог Владислав Ганжара.
Эксперт прокомментировал заявление первого президента Незалежной Леонида Кравчука. Политик говорил о необходимости переговоров между РФ и Украиной по вопросу полуострова. Слова политолога приводит издание "КП-Крым".
"Киеву нужно искать компромисс, потому что без этого у Украины будущего нет. Однако компромисса относительно статуса Крыма Украина с Россией, конечно, никогда не найдет", — пояснил Владислав Ганжара.
Соседнее государство должно прийти к пониманию статуса региона. После Украина может начать выстраивать здоровые отношения с Россией на взаимовыгодных условиях, добавил эксперт.