В Крыму ответили на слова Кравчука о готовности к компромиссу

Отношения между Россией и Украиной рано или поздно перейдут на другой уровень, но для того, чтобы поиск компромисса стал возможен, Киеву нужно для начала признать российский статус полуострова Крым.

Отношения между Россией и Украиной рано или поздно перейдут на другой уровень, но для того, чтобы поиск компромисса стал возможен, Киеву нужно для начала признать российский статус полуострова Крым.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал Роман Чегринец – сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона, комментируя заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о необходимости переговоров между Москвой и Киевом для разрешения противоречий по Крыму.

Ранее Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил в интервью «Национальной службе новостей», что тема «российской оккупации» Крыма должна обсуждаться отдельно от всех остальных вопросов. в частности, отдельно от темы мирного урегулирования в Донбассе, по которой стороны не могут договориться уже семь лет.

«Не говорю, что Украина во всем идеально права. Но готова к компромиссам», — добавил экс-президент.

При этом Кравчук подчеркнул, что никакие переговоры с Украиной нельзя вести в формате «требований, обвинений и диктата», так как подобный стиль общения является «дорогой в глухой угол».

Комментируя эти слова главы украинской делегации на переговорах ТКГ, Роман Чегринец отметил, что Леонид Кравчук не является человеком, чьим словам можно доверять.

«Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет. Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов», — подчеркнул собеседник информагентства.

Но рано или поздно, добавил Роман Чегринец, взаимоотношения России и Украины перейдут на новый уровень.

Напомним, полуостров Крым, который с 1954 года находился в составе Украинской Советской Социалистической Республики, после распада СССР остался в составе независимой Украины. В марте 2014 года крымчане и севастопольцы в ходе законно проведенного демократичного всенародного референдума единодушно высказались за воссоединение с Россией.

При этом власти Украины, вставшие во главе страны в результате произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота, отказались признать результаты крымского референдума и обвинили Россию в «аннексии» Крыма. Украина продолжает требовать от России «возврата» полуострова. Однако Москва уже не раз официально заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, и не подлежит пересмотру.