Карта невезения 2020. Названы худшие регионы России

Минувший год стал беспрецедентным испытанием для губернаторов и глав республик. С честью его выдержали не все.

Российские аналитики составили очередной, VIII рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2020 году. Подготовленная работа полна любопытными наблюдениями, анализом сильных и слабых сторон глав регионов. Сделаем свои выводы об успешности региональных лидеров и мы.

Эксперты Агент­ства по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций подчеркивают, что, очевидно, главным фактором минувшего года, который во многом спутал карты губернаторам и привел к неоднозначности результатов, стала пандемия коронавируса. Это был тяжелейший вызов для региональной власти и главы на местах справились не везде одинаково.

Тем не менее, общую управляемость общественно-политической сферой удалось сохранить. Об этом говорят и высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию, и низкий уровень протестной активности, который не поднимался в 2020 году выше точечных акций в ряде регионов.

По мнению составителей списка, наиболее успешно прошла минувший год Тюменская область, чей рейтинг даже вырос за эти «вирусные» 365 дней. В числе лидеров также Тульская область и Ямало-Ненецкий АО. При этом первую тройку покинули Калужская и Белгородские области, которые в прошлом году потеряли своих губернаторов. Тем не менее, Белгород остался в пятерке, а Калуга — в десятке отличников.

А вот среди аутсайдеров в рейтинге значатся Хакасия и Архангельская область. И если в первой — губернатор-коммунист так и не смог добиться прорыва в решении насущных проблем региона, то во второй — избранный в ноябре глава региона пока еще не успел зарекомендовать себя в деле. К проблемным территориям аналитики также относят Бурятию, Ингушетию, Северную Осетию, Карелию и Калмыкию.

Политический консультант Игорь Байша считает, что вызовы 2020 года, брошенные судьбой лидерам губерний, оказались столь неожиданны и серьезны, что называть имена «двоечников» было бы неуместно.

— Выскажу неоднозначное суждение: плохих губернаторов в прошлом году не было. Потому что ситуация, с которой в 2020 году столкнулись региональные власти, была абсолютно беспрецедентной с точки зрения стандартных подходов к оценке их работы.

И ключевой точкой здесь был месседж, отправленный президентом в регионы весной 2020 года, относительно того, что каждый субъект самостоятельно будет определять политику решения всех возникших в связи с пандемией проблем. Как показало время, центр принял очень разумное решение: если прежде больше опирались на вертикальные механизмы управления регионами, то в данных обстоятельствах впервые была реализована сетевая, менее уязвимая для тотального кризиса модель управления такой большой страной, как Россия.

И она себя, безусловно, оправдала. При всех потерях 2020 года ни в одном из регионов апокалиптических сценариев не случилось. И стабильность, и управляемость страной были сохранены, несмотря на абсолютно экстремальные условия, в которых оказались все. И в этом огромная заслуга региональных властей, на которые впервые за последние годы легла ответственность такого масштаба.

— Какие вызовы-2020 стали наиболее сложными для регионов?

— Основные сложности, связанные с региональными проблемами, в минувшем году сводились к решению трех основных задач: обеспечить бесперебойную работу сферы здравоохранения, сохранить образование, не побоюсь этого слова, как одной из базовых ценностей нашего общества, и спасти экономику от коллапса.

Никогда прежде современная Россия не сталкивалась с подобными вызовами. Даже в 90-е у нас не закрывались школы, а миллионы людей в одночасье не лишались источников дохода. И все это на фоне психологического шока от эпидемиологического сюрреализма, как в голливудском фильме.

Мы пережили идеальный исторический шторм. И в этом шторме капитан у страны оказался не один — в лице федеральной власти, а 85. Регионы решали не только задачи сдерживания эпидемии, но и целый спектр связанных с этим задач — в экономике, социальной сфере, обеспечения внутренней стабильности и главное — единства общества.

Давайте скажем так: если бы в 1917 году у центральной власти в стране были такие кадры в регионах, то история России в XX веке могла сложиться и по-другому. Сегодня такие кадры у России есть, и это повод говорить о зрелости государства.

— Вас не удивило, когда президент решил во многом передать ответственность на места? И это в стране со столь глубоко и системно выстроенной вертикалью.

— Согласен, это выглядело — по состоянию на весну — очень неожиданным решением. Потому что в целом это нарушало сложившийся механизм управления. Но результат этого решения мы видим сегодня — страна не рухнула. Видимо, это и был пример того самого «ассиметричного ответа», который последние годы так на слуху.

— Но это же был риск? Сменить стратегию и тактику руководства страной, причем в такой сложнейший момент.

— Да, риск. Но риск, который полностью оправдался. Мы не видим сегодня очевидных провалов ни в одном из 85 регионов России. Нам удалось избежать таких же катастроф с пандемией, как это случилось в Италии или Штатах. И дело тут не только в пандемии — она обещала мощные разрушения и в других, жизненно важных сферах общественной и государственной деятельности. Этого не произошло.

Поэтому мне и не хотелось бы останавливаться на конкретных персоналиях, потому что, с моей точки зрения, губернаторский корпус сработал как единая команда. И очень хорошо, что он оказался готов к этой ситуации. Кадры, действительно, решили все. Эти люди оказались адекватны вызовам времени.

— И все же застарелые болезни регионов не исчезли, просто сейчас государственный организм на время перестал их замечать.

— Это так, системные проблемы не исчезли. И прежде всего это то, что российские регионы находятся в совершенно неравнозначных условиях с точки зрения возможностей решать социальные проблемы, опираясь на свой экономический потенциал.

Так, если в Москве расходы на здравоохранение в минувшем году составили 33 тыс. рублей на душу населения, то в Курганской области — 3 400. Расходы на ЖКХ в Москве — 26,3 тыс. руб., в Брянской области — 1 400 на одного жителя.

Давайте скажем честно — это называется дискриминация граждан по региональному признаку. И пандемия тут не причем! Это застарелая проблема, которая ждет своего решения на уровне федерального законодательства. И решение этой проблемы – одна из важнейших задач для обновленного состава Госдумы, который будет избран в этом году. Ведь у Госдумы теперь принципиально другие полномочия по влиянию на реализуемую правительством бюджетную политику.

При этом продолжает расти и долговая нагрузка регионов. По итогам 2020 года число регионов с дефицитными бюджетами выросло с 10 до 35. Поэтому в региональной политике назрела необходимость революционных, в хорошем смысле, решений, которые предоставят регионам более широкие возможности для экономической самодостаточности.

— Так, может, стоит продолжить этот эксперимент с сетевой моделью?

— Опыт большей самостоятельности высших должностных лиц субъектов федерации в принятии ключевых для своих регионов решений, вероятно, стоит развивать. И использовать не только в преодолении пандемии, но и в решении основных социальных и экономических проблем. Этот подход себя оправдал. Естественно, при сохранении общей, федеральной управляемости.

У губернаторов должны быть развязаны руки. В том числе, возможно, именно это вытащит ряд регионов из экономических проблем. Возможности регионов, действительно, отличаются в разы — и в этом таится главная опасность в смысле дезинтеграционных процессов. На фоне современной ситуации в России и в мире очень важно сохранять спокойствие и общественно-политическое единство. И общее понимание образа будущего.

Но в целом, повторюсь, повод для осторожного оптимизма на будущее есть. 2020 год наглядно показал — мы в состоянии держаться на ногах во время сильных ветров истории.