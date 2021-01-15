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14:03   15 Января 2021
Происшествия

Прокуратура настаивает на ликвидации Всетатарского общественного центра

Прокуратура настаивает на ликвидации Всетатарского общественного центра

Прокуратура Татарстана требует ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), поскольку деятельность организации носит экстремистский характер.

ВТОЦ, по словам старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, на протяжении нескольких лет осуществлял экстремистскую деятельность. О своем несогласии с экстремистскими высказываниями или действиями организация публично не заявляла.

Количество зафиксированных нарушений служит основанием для того, чтоы подтвердить нарушения закона о противодействии экстремизму. В организации пока не отреагировали на заявление прокуратуры.

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#татарстан #прокуратура #всетатарский общественный центр

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