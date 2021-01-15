Прокуратура настаивает на ликвидации Всетатарского общественного центра

Прокуратура Татарстана требует ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), поскольку деятельность организации носит экстремистский характер.

Прокуратура Татарстана требует ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), поскольку деятельность организации носит экстремистский характер.

ВТОЦ, по словам старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, на протяжении нескольких лет осуществлял экстремистскую деятельность. О своем несогласии с экстремистскими высказываниями или действиями организация публично не заявляла.

Количество зафиксированных нарушений служит основанием для того, чтоы подтвердить нарушения закона о противодействии экстремизму. В организации пока не отреагировали на заявление прокуратуры.