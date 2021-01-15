«Вакцинируюсь за вас»: россияне продают на Avito друзей, котов и картины о COVID-19

«Карантинные» вещицы, продаваемые на Avito, показывают, как россияне переживают пандемию.

Пандемия, карантин, самоизоляция, вакцинация — за 2020 год эти слова буквально прописались в нашей повседневности и уходить из нее не собираются. «Коронавирусный» быт не обошел стороной и популярный ресурс Avito. Вещиц с «ковидной» тематикой продается немало: начиная от предметов искусства, созданных во время карантина, и заканчивая услугой «вакцинируюсь за вас». Представляем вторую часть подборки «Политики Сегодня» и предупреждаем — как и в прошлый раз, без котов не обошлось.

«Привьюсь за вас российской вакциной»

Объявление петербуржца с предложением «привиться за вас» вакциной от коронавируса быстро распространилось в рунете и стало мемом — его не обошла стороной и запостила в Telegram-канале даже Ксения Собчак.

Правда, на самом сайте объявление уже не найти: администрация Avito, вероятно, незамедлительно удалила предложение после «минуты славы» в сети. Виктор, желающих привиться российской вакциной очень много — ваши услуги не востребованы!

Картина от карантина

Судя по количеству продаваемых на сайте картин, активнее всего россияне на карантине занялись изобразительным искусством. Татьяна из Санкт-Петербурга продает свою концептуальную картину «Пандемия» и рассказывает историю ее создания во время самоизоляции, крайне рекомендованной региональными властями весной 2020 года. Что символизирует бутылка «COVID-19» на пустом морском берегу пусть каждый решит самостоятельно — может, спонтанно появившуюся в этом мире эпидемию, а может, одиночество самоизолированных.

«Немного предыстории: написана не так давно, в начале апреля 2020, когда всем сказали смирно сидеть дома и не высовываться. Да, для многих был непростой период во всем, но есть что вспомнить приятное даже в той ситуации», — заявляет петербурженка.

Картина петербургской художницы Екатерины Кутниковой продается под лозунгом «картина от карантина». Нельзя не согласиться с автором объявления: если каждый день наблюдать жизнерадостного рыжего кота, написанного маслом, то и карантин пройдет куда более оптимистично.

Маленький друг в пандемию

От нарисованных котов к настоящим — ведь с пушистыми друзьями коротать карантинное время лучше всего. Жительница Санкт-Петербурга отдает в заботливые руки не просто маленьких друзей, а совсем крошечных. Но за милым объявлением кроется печальная история.

«Черно-белый крошечный кот и черная крошечка кошка! Им нет и 3-х недель, мать убили, их забрали на передержку и ищем хороший дом! Отдаем в добрый дом, небезразличным людям, которые умеют заботиться о ком-то маленьком», — пишет Галина Михайловна.

Кошки вырастут «отличные», обещает автор: кот «просто красавец», а кошка — «вырастет пантерой».

Гжель на карантине

Декоративно-прикладного творчества, связанного с пандемией, оказалось на Avito чуть меньше, чем изобразительного. И все же оно есть: депрессивные тенденции, безнадежность и утрату веры в то, что мир когда-нибудь будет таким, как до ковида, демонстрирует кукла ручной работы. Многие могут узнать себя в ней.

«Кукла ручной работы из коллекции «Эмоции». Олицетворяет обстановку в мире», — пишет Анастасия из Москвы.

Статуэтка «Кот на карантине» лишний раз доказывает, что переживать нелегкое для всего человечества время можно по-разному — в том числе и позитивно. Да, этот кот слегка потолстел сидя на самоизоляции, как многие из нас, но совсем этого не стесняется и даже гордится. Выполнена вещица в русской народной росписи гжель. Наталья признается, что изначальное название винтажной фигурки было не таким: актуальное «кот на карантине» придумала она, а не автор изделия.

Бизнес в режиме карантина

Карантинные меры «убили» малый и средний бизнес? Тогда почему краснодарский предприниматель Сергей Фаритович выглядит так, будто готов организовать самый успешный «стартап» в России, пока вы смотрите на его фото? Краснодарец излучает заразительную уверенность в себе, но точно не отчаяние. Кажется, его предпринимательский дух пандемия только закалила.

«Если у Вас есть желание поднять бизнес самостоятельно или создать второй, третий, высокодоходный бизнес проект, в этом случае я могу быть Вам полезным. Сам имею хороший доход и готов ему Вас этому научить!», — утверждает Сергей.

Так живет российский сегмент Avito в пандемию: с творчеством, жизнеутверждающим настроем, иногда — грустью, но все же надеждой. И котами.