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13:55   15 Января 2021
Общество

Кинолог рассказал, как уберечь здоровье собак зимой

Кинолог рассказал, как уберечь здоровье собак зимой

Зимний период представляет опасность для собак из-за высокого риска травматизма. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как можно уберечь животных.

В холодное время года домашние питомцы могут столкнуться с криогенной анестезией лап, когда из-за пониженной температуры у собак уменьшается чувствительность конечностей. Такое чревато порезами, вывихами и растяжениями у животного, поэтому важно внимательно относиться к его безопасности во время выгула, передает издание "Вести Подмосковья".

Вероятность получить вывих можно снизить, если обеспечить четвероногому другу равномерную нагрузку на улице. С собакой можно провести разминку для разогрева суставов перед интенсивными занятиями. Необходимо также избегать прогулок с питомцами по незнакомым местам, покрытым снегом, так как под ним может скрываться битое стекло или другие опасные материалы.

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#животные #собаки #зима

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