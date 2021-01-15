Кинолог рассказал, как уберечь здоровье собак зимой

Зимний период представляет опасность для собак из-за высокого риска травматизма. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как можно уберечь животных.

Зимний период представляет опасность для собак из-за высокого риска травматизма. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как можно уберечь животных.

В холодное время года домашние питомцы могут столкнуться с криогенной анестезией лап, когда из-за пониженной температуры у собак уменьшается чувствительность конечностей. Такое чревато порезами, вывихами и растяжениями у животного, поэтому важно внимательно относиться к его безопасности во время выгула, передает издание "Вести Подмосковья".

Вероятность получить вывих можно снизить, если обеспечить четвероногому другу равномерную нагрузку на улице. С собакой можно провести разминку для разогрева суставов перед интенсивными занятиями. Необходимо также избегать прогулок с питомцами по незнакомым местам, покрытым снегом, так как под ним может скрываться битое стекло или другие опасные материалы.