Мурашко заявил о необходимости носить маску даже после прививки от COVID-19

Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, стоит в любом случае продолжать соблюдать масочный режим, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, стоит в любом случае продолжать соблюдать масочный режим, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения считает, что даже после прививки людям необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Такое правило распространяется на всех российских граждан вне зависимости от того, насколько крепкий у них иммунитет. Мурашко также уточнил, что вакцинация надежно защищает человека от тяжелого течения инфекции.