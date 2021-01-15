Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:36   15 Января 2021
Общество

Мурашко заявил о необходимости носить маску даже после прививки от COVID-19

Мурашко заявил о необходимости носить маску даже после прививки от COVID-19

Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, стоит в любом случае продолжать соблюдать масочный режим, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения считает, что даже после прививки людям необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Такое правило распространяется на всех российских граждан вне зависимости от того, насколько крепкий у них иммунитет. Мурашко также уточнил, что вакцинация надежно защищает человека от тяжелого течения инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцинация #коронавирус #Мурашко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров