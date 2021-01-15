Три уголовных дела расследованы в связи с пандемией COVID-19 в СЗФО

Три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований были заведены в 2020 году в Северо-Западном округе, сообщил глава СК на транспорте по СЗФО Павел Выменец.

Три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований были заведены в 2020 году в Северо-Западном округе, сообщил глава СК на транспорте по СЗФО Павел Выменец.

Выменец подвел итоги года в интервью ФАН. Он рассказал, что в 2020-м по одному делу, касающихся ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса, было заведено в Санкт-Петербургском следственном отделе на транспорте, Ленинградском и Псковском.

В Петербурге и Ленобласти граждане, которых предупредили о возможном наличии у них инфекции COVID-19, продолжили передвижение авиатранспортом. Следователи установили, что у людей на момент перелета не было коронавируса, тогда уголовные дела были прекращены.

Другая ситуация произошла в Пскове. Там пациент больницы с выявленным COVID-19 самовольно покинул медучреждение. Мужчина купил билет на поезд и собирался уехать из города. Правоохранители задержали больного пациента на вокзале. В ближайшее время Псковский суд рассмотрит уголовное дело.