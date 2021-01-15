В Сибири найдены растения, которые помогают организму бороться с вирусами

Эксперты Томского государственного университета предполагают, что на основе обнаруженных лекарственных растений получится создать препарат против опасного вируса.

Эксперты Томского государственного университета предполагают, что на основе обнаруженных лекарственных растений получится создать препарат против опасного вируса.

Исследование проводилось на штамме гриппа H1N1, который вызвал пандемию "испанки" в 1918 году, а также "птичьего гриппа" в 2009 году. Ученые в ходе эксперимента наблюдали за воздействием на вирус экстрактов копеечника альпийского, экстракта золотого корня и лихниса халцедонского. Лекарственные травы, как выяснили эксперты, демонстрируют высокие показатели степени воздействия на штамм, от 12 до 403.

"Они весьма перспективны для создания препаратов, обладающих высокой эффективностью, но при этом менее токсичны и с меньшим количеством побочных эффектов", — поделилась заведующая лаборатории фитохимии лекарственных растений Сибирского ботанического сада ТГУ Лариса Зибарева.

Противомикробный эффект этих растений был открыт впервые. Ученые планируют определить действующие компоненты трав и преобразовать их в лекарство. Создание нового препарата может побороть распространенную вирус-группу H1N1.

Сейчас ученые во всем мире разрабатывают лекарства и вакцины от коронавируса. Только в России насчитывается больше 1,5 тыс. мутаций COVID-19, как сообщает телеканал "360". В Роспотребнадзоре уточняют, что это естественный процесс, так как "вирусы не живут иначе".