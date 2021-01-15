Прокуратура проверит поставку 10 млн использованных перчаток в Москву

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту поступления в столицу крупной партии использованных перчаток.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту поступления в столицу крупной партии использованных перчаток.

Следствие выяснило, что одна из крупных отечественных компаний заключила с иностранной фирмой контракт на поставку одноразовых виниловых перчаток. Оказалось, что все 9,9 млн СИЗ уже были в употреблении, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.