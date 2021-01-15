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13:08   15 Января 2021
Происшествия

Прокуратура проверит поставку 10 млн использованных перчаток в Москву

Прокуратура проверит поставку 10 млн использованных перчаток в Москву

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту поступления в столицу крупной партии использованных перчаток.

Следствие выяснило, что одна из крупных отечественных компаний заключила с иностранной фирмой контракт на поставку одноразовых виниловых перчаток. Оказалось, что все 9,9 млн СИЗ уже были в употреблении, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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#москва #коронавирус #COVID-19 #одноразовые перчатки

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