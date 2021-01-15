"Блестяще с этим делом справился": политолог оценил работу Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин смог справиться с чрезвычайной ситуацией в стране, уверен член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Премьер-министр Михаил Мишустин смог справиться с чрезвычайной ситуацией в стране, уверен член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Благодаря политику удалось предотвратить высокую смертность среди россиян в момент распространения COVID-19, пояснил эксперт. Олег Матвейчев дал интервью изданию Nation News. Премьеру приходилось сталкиваться с несвойственными задачами, подчеркнул политолог.

"Пока можно сказать только одно — он блестяще с этим делом справился", — полагает эксперт.

России удалось устранить дефицит ИВЛ, первой разработать вакцину от коронавируса и начать кампанию по массовой вакцинации. Связанные с экономикой и здравоохранением задачи оказались на плечах правительства. Под руководством Мишустина оно отлично справилось с вызовами, добавил Матвейчев.