Определена доля "Газпрома" на рынке ЕС в 2020 году

Доля компании "Газпром" на европейском рынке газа в прошлом году сохранилась на уровне около 33%, несмотря на нестабильность из-за пандемии коронавируса.

Доля компании "Газпром" на европейском рынке газа в прошлом году сохранилась на уровне около 33%, несмотря на нестабильность из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявила генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Мы успешно выполнили все обязательства перед импортерами и сохранили рыночную долю на уровне около 33%", — сообщила Бурмистрова в видеообращении к Гайдаровскому форуму.

Она также добавила, что по итогам года предприятие заключило два новых долгосрочных контракта на поставки газа в Грецию и Германию. Всего в прошлом году "Газпром" поставил в европейские страны и Турцию около 175 млрд кубометров газа, что является достойным результатом в сложных рыночных условиях, добавила Бурмистрова.

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер ранее заявлял, что в 2020 году экспорт организации в страны дальнего зарубежья составил 179,3 млрд кубометров. По его словам, девять европейских стран увеличили закупки газа у российской компании.