Пермские депутаты подрались с жителями на пороге администрации города

Жители города Александровск в Пермском крае помешали депутатам муниципальной думы войти в здание местной администрации. После этого началась драка.

Жители города Александровск в Пермском крае помешали депутатам муниципальной думы войти в здание местной администрации. После этого началась драка.

Местные депутаты подрались с городскими жителями на пороге администрации, когда не смогли попасть внутрь. Политики собрались на внеочередное заседание. Депутаты планировали выбрать нового главу и председателя контрольно-счетной палаты Александровска. Однако им помешала неожиданная потасовка. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Охранники администрации не пустили депутатов в здание. Заседание пришлось проводить на улице. Людмила Белецкая стала новым спикером думы. Избрать нового главу округа не получилось.