Идите к Обаме: Как дочь Трампа запрещала секретной службе ходить в туалет

По данным СМИ, спецагенты ходили вместе с переносными биотуалетами, пока правительство не нашло для этого специальную квартиру.

В семье пока еще действующего президента США, республиканца Дональда Трампа разгорелся новый скандал.

На этот раз издание The Washington Post опубликовало историю о том, что дочь политика Иванка Трамп якобы запрещала сотрудникам секретной службы США, обеспечивавших охрану резиденции в Вашингтоне, пользоваться туалетными комнатами в ней. По данным издания, спецагентам приходилось носить с собой биотуалет, пока правительство не нашло подвальную студию стоимостью 3000 долларов с ванной комнатой.

Издание ссылается на анонимного сотрудника секретной службы, который заявил, что подобная ситуация произошла впервые на его памяти. Он добавил, что были случаи, когда агенты, отчаянно пытаясь справиться с природными позывами, пользовались переносными горшками, а также туалетами в домах бывшего президента США Барака Обамы и вице-президента Майка Пенса.

Советник Трампа Ави Беркович в ответ на обвинения WP заявил, что это клевета. Соответствующий пост в Twitter ретвитнула Иванка.

Секретная служба США также выступила с опровержениями публикации. По словам представителей ведомства, студия потребовалась только для отдыха сотрудников после работы.

The @washingtonpost story about Jared and Ivanka today was a lie. The story never made sense, and was simply not true. Now the Secret Service has even denied the story. Please read the below. pic.twitter.com/xb8OORSk9E