Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:44   15 Января 2021
Весь мир

Идите к Обаме: Как дочь Трампа запрещала секретной службе ходить в туалет

Идите к Обаме: Как дочь Трампа запрещала секретной службе ходить в туалет

В семье пока еще действующего президента США, республиканца Дональда Трампа разгорелся новый скандал.

На этот раз издание The Washington Post опубликовало историю о том, что дочь политика Иванка Трамп якобы запрещала сотрудникам секретной службы США, обеспечивавших охрану резиденции в Вашингтоне, пользоваться туалетными комнатами в ней. По данным издания, спецагентам приходилось носить с собой биотуалет, пока правительство не нашло подвальную студию стоимостью 3000 долларов с ванной комнатой.

«Приказали не использовать ни один из полудюжины ванных комнат в доме пары, поэтому секретной службе пришлось из-за дочери президента Трампа провести месяцы в поисках удобной уборной», — написано в The Washington Post

Издание ссылается на анонимного сотрудника секретной службы, который заявил, что подобная ситуация произошла впервые на его памяти. Он добавил, что были случаи, когда агенты, отчаянно пытаясь справиться с природными позывами, пользовались переносными горшками, а также туалетами в домах бывшего президента США Барака Обамы и вице-президента Майка Пенса.

Идите к Обаме: Иванка Трамп запретила секретным службам пользоваться своими туалетами - СМИ

Советник Трампа Ави Беркович в ответ на обвинения WP заявил, что это клевета. Соответствующий пост в Twitter ретвитнула Иванка.

Секретная служба США также выступила с опровержениями публикации. По словам представителей ведомства, студия потребовалась только для отдыха сотрудников после работы. 

Сегодняшняя статья @washingtonpost о Джареде и Иванке была ложью. Такой истории никогда не было и она просто не соответствует действительности. Теперь даже Секретная служба опровергла эту историю», — написал Беркович.

Ранее источник, близкий к семье американского президента, рассказал, что Иванка Трамп намерена пойти по стопам отца и выдвинуть свою кандидатуру на пост спикера Республиканской партии или даже президента страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вашингтон #туалет #иванка трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров