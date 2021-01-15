Германия дала разрешение на достройку "СП-2" в немецких водах до конца мая

Германия дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2" в водах ФРГ до конца мая, сообщили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии.

Германия дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2" в водах ФРГ до конца мая, сообщили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии.

Речь идет о работах по укладке трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Общая протяженность участка составит порядка 30 километров. Как подчеркнул немецкий регулятор, оператор Nord Stream 2 AG может приступить к работам немедленно.

Накануне оператор "СП-2" сообщил о возобновлении работ по укладке труб с 15 января 2021 года. Ранее об аналогичных сроках заявляло Датское энергетическое агентство.