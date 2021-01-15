Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:01   15 Января 2021
Экономика

Германия дала разрешение на достройку "СП-2" в немецких водах до конца мая

Германия дала разрешение на достройку "СП-2" в немецких водах до конца мая

Германия дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2" в водах ФРГ до конца мая, сообщили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии.

Речь идет о работах по укладке трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Общая протяженность участка составит порядка 30 километров. Как подчеркнул немецкий регулятор, оператор Nord Stream 2 AG может приступить к работам немедленно.

Накануне оператор "СП-2" сообщил о возобновлении работ по укладке труб с 15 января 2021 года. Ранее об аналогичных сроках заявляло Датское энергетическое агентство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#германия #газопровод #СП-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров