Поклонская поддержала идею Кравчука о создании "крымской платформы"
Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука по созданию "крымской платформы" имеет рациональное зерно. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Политик подтвердила, что уважительно относится к возрасту и жизненной мудрости экс-президента Незалежной. По мнению Поклонской, Кравчук прошел интересный путь, несмотря на ее негативное отношение к нему. Депутат уверена, что предложение бывшего главы государства создать "крымскую платформу" необходимо для урегулирования российско-украинского конфликта.
"Путем переговоров и поиска компромиссов", — подчеркнула политик в своем Telegram-канале.
Наталья Поклонская напомнила, что статус Крыма не обсуждается. Однако можно проанализировать причины проведенного референдума на полуострове. Депутат поддержала начало любого мирного диалога.