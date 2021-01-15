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12:47   15 Января 2021
Политика

Поклонская поддержала идею Кравчука о создании "крымской платформы"

Поклонская поддержала идею Кравчука о создании "крымской платформы"

Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука по созданию "крымской платформы" имеет рациональное зерно. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Политик подтвердила, что уважительно относится к возрасту и жизненной мудрости экс-президента Незалежной. По мнению Поклонской, Кравчук прошел интересный путь, несмотря на ее негативное отношение к нему. Депутат уверена, что предложение бывшего главы государства создать "крымскую платформу" необходимо для урегулирования российско-украинского конфликта.

"Путем переговоров и поиска компромиссов", — подчеркнула политик в своем Telegram-канале.

Наталья Поклонская напомнила, что статус Крыма не обсуждается. Однако можно проанализировать причины проведенного референдума на полуострове. Депутат поддержала начало любого мирного диалога.

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#крым #поклонская #кравчук

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