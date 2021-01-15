Поклонская поддержала идею Кравчука о создании "крымской платформы"

Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука по созданию "крымской платформы" имеет рациональное зерно. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука по созданию "крымской платформы" имеет рациональное зерно. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Политик подтвердила, что уважительно относится к возрасту и жизненной мудрости экс-президента Незалежной. По мнению Поклонской, Кравчук прошел интересный путь, несмотря на ее негативное отношение к нему. Депутат уверена, что предложение бывшего главы государства создать "крымскую платформу" необходимо для урегулирования российско-украинского конфликта.

"Путем переговоров и поиска компромиссов", — подчеркнула политик в своем Telegram-канале.

Наталья Поклонская напомнила, что статус Крыма не обсуждается. Однако можно проанализировать причины проведенного референдума на полуострове. Депутат поддержала начало любого мирного диалога.