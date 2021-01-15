Актер из "Санта-Барбары" умер в своем доме в США

Американский актер Питер Марк Ричман, сыгравший в "Санта-Барбаре", умер в своем доме в Вудленд-Хиллз.

Американский актер Питер Марк Ричман, сыгравший в "Санта-Барбаре", умер в своем доме в Вудленд-Хиллз.

Информация о смерти актера появилась на страницах американских газет. Ричман скончался на 94-м году жизни от естественных причин, пишет РИА Новости. В момент смерти актер находился у себя дома в Вудленд-Хиллз.

Питер Марк Ричман запомнился любителям кино по ролям в таких фильмах, как "Голый пистолет 2 1/2: Запах страха" и "Черная орхидея". Кроме того, актер принимал участие в съемках сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Санта-Барбара".