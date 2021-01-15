Глава центра Гамалеи посоветовал не носить маски при высоком уровне антител

Это позволит организму поддерживать высокий уровень антител.

Создатель российской вакцины от коронавируса «Спутник V», директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при высоком содержании антител человеку не следует носить защитную маску в общественных местах. Это нужно для того, что уровень антител держался на высокой отметке.

«Человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител. Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2–3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител», — сообщил ученый.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что Александр Гинцбург посоветовал вакцинироваться от COVID-19 даже тем, кто уже переболел коронавирусом. По его словам, это повысит уровень антител в организме и убережет от последующего заражения.