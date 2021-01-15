"Будущее за такими, как Трамп": Жириновский о предстоящем уходе главы США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал президенту США Дональду Трампу в преддверии его ухода с высшего государственного поста не отчаиваться и копить силы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал президенту США Дональду Трампу в преддверии его ухода с высшего государственного поста не отчаиваться и копить силы.

По мнению российского политика, Трамп вернется в Белый дом, а жители Соединенных Штатов вновь изберут его президентом. Жириновский отметил, что глава Белого дома оставляет положительное впечатление у всех людей.

"Будущее планеты за такими личностями, как Трамп", — подчеркнул лидер ЛДПР.

Он выразил уверенность, что Трамп или другой глава государства еще продемонстрирует пример честности и остановит тех, кто пытается оставаться у власти бесконечно долго.