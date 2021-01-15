Создатель «Спутника V» рассказал, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом
Министерство здравоохранения РФ не рекомендует прививаться вакциной «Спутник V» тем, кто уже переболел коронавирусом, однако директор центра Гамалеи Александр Гинцбург высказал другое мнение. Создатель препарата, способного побороть китайский вирус, заявил о необходимости прививаться абсолютно всем, кто хочет уберечь свой организм от последующего заражения.
«Есть официальная позиция Минздрава, и там черным по белому написано, что не надо вакцинироваться переболевшим коронавиурсом. Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо», — заявил Гинцбург.
Эксперт обратил внимание, что после первой вакцинации нужно измерить уровень антител. Если их наличие достигнет отметки в 1:3200, то после этого вакцинироваться больше не нужно. В случае, когда антител в организме будет меньше, Гинцбург рекомендует вакцинироваться еще раз.
Справка ПС
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» создана в России. Разработка специалистов института имени Гамалеи уже зарегистрирована и успешно прошла несколько стадий испытаний. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие.