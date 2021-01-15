Создатель «Спутника V» рассказал, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом

По мнению специалиста, человеку не помешает повысить уровень антител в организме.

Министерство здравоохранения РФ не рекомендует прививаться вакциной «Спутник V» тем, кто уже переболел коронавирусом, однако директор центра Гамалеи Александр Гинцбург высказал другое мнение. Создатель препарата, способного побороть китайский вирус, заявил о необходимости прививаться абсолютно всем, кто хочет уберечь свой организм от последующего заражения.

«Есть официальная позиция Минздрава, и там черным по белому написано, что не надо вакцинироваться переболевшим коронавиурсом. Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо», — заявил Гинцбург.

Эксперт обратил внимание, что после первой вакцинации нужно измерить уровень антител. Если их наличие достигнет отметки в 1:3200, то после этого вакцинироваться больше не нужно. В случае, когда антител в организме будет меньше, Гинцбург рекомендует вакцинироваться еще раз.

Справка ПС

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» создана в России. Разработка специалистов института имени Гамалеи уже зарегистрирована и успешно прошла несколько стадий испытаний. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие.