Новый сезон сериала «Сваты» выйдет без полюбившегося зрителям героя

Съемки начнутся в 2021 году.

Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны без актера Виталия Семенцова, который играл отца Михаила, крестившего новорожденную дочь Буханкиных.

Ранее стало известно, что в продолжении ситкома не будет Татьяны Васильевой, игравшей маму Ларисы Буханкиной. Ходили слухи и о том, что из сериала ушла Людмила Артемьева, но эта информация, к радости поклонников, не подтвердилась.

В новых сериях зрители вновь встретятся с Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным. Также в седьмом сезоне снимется Виктор Добронравов - в роли молодого Ивана Будько.

Съемки нового сезона «Сватов» перенесли из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что они возобновятся в 2021 году. Тогда же сериал выйдет на экраны.