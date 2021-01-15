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12:30   15 Января 2021
Россия

Новый сезон сериала «Сваты» выйдет без полюбившегося зрителям героя

Новый сезон сериала «Сваты» выйдет без полюбившегося зрителям героя

Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны без актера Виталия Семенцова, который играл отца Михаила, крестившего новорожденную дочь Буханкиных.

Ранее стало известно, что в продолжении ситкома не будет Татьяны Васильевой, игравшей маму Ларисы Буханкиной. Ходили слухи и о том, что из сериала ушла Людмила Артемьева, но эта информация, к радости поклонников, не подтвердилась.

В новых сериях зрители вновь встретятся с Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным. Также в седьмом сезоне снимется Виктор Добронравов - в роли молодого Ивана Будько.

Съемки нового сезона «Сватов» перенесли из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что они возобновятся в 2021 году. Тогда же сериал выйдет на экраны.

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