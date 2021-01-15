Друг Грачевского рассказал о последних днях жизни режиссера

Близкий друг покойного Бориса Грачевского рассказал о его заключительных днях жизни. Он признался, что медики до последнего дня боролись за режиссера.

Близкий друг покойного Бориса Грачевского рассказал о его заключительных днях жизни. Он признался, что медики до последнего дня боролись за режиссера.

В конце декабря стало известно, что 71-летний руководитель киножурнала "Ералаш" заразился коронавирусом. До конца месяца он проходил лечение амбулаторно, в домашних условиях.

"Изначально все было в пределах нормы, Борис лечил коронавирус дома, но накануне Нового года ему стало хуже, стало трудно дышать, поэтому было принято решение о госпитализации", — рассказал "Комсомольской правде" друг артиста.

Сценариста отвезли в больницу № 52. Там ему диагностировали 75% поражение легких. Врачи сразу взяли артиста под особый контроль и отправили в реанимацию.

Позже медики ввели его в медикаментозную кому, но это не спасло Грачевского. Выяснилось, что у него было слабое здоровье. Три года назад он победил рак кожи, который развился из-за родинки.

Тогда режиссер перенес курс химиотерапии и операцию. Однако мало кто знает, что коварный недуг снова напомнил о себе в прошлом году. Благодаря поддержке родных, основатель "Ералаша" смог победить заболевание, а коронавирус, к сожалению, нет. Врачи считают, что артиста убил лишний вес.