Трамп обратился к Конгрессу США с просьбой сократить расходы из бюджета

Президент США Дональд Трамп попросил конгрессменов снизить бюджетные расходы на нынешний финансовый год на 27,4 млрд долларов, отмечается в его письме к руководству органа.

Президент США Дональд Трамп попросил конгрессменов снизить бюджетные расходы на нынешний финансовый год на 27,4 млрд долларов, отмечается в его письме к руководству органа.

За шесть дней до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена Трамп предложил законодателям сократить 73 статьи бюджета, касающиеся главных американских ведомств. Конгрессмены в течение 45 дней должны самостоятельно принять решение по сокращению утвержденных расходов.

В конце декабря 2020 года глава Белого дома одобрил бюджет на 2021 финансовый год в размере 2,3 трлн долларов. Для стимулирования экономики США в связи с пандемией коронавируса было предусмотрено выделение 900 млрд долларов.