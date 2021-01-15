Названы последствия выхода России из Договора по открытому небу

Оборону и разведку России придется усилить в случае выхода из ДОН, считает военный эксперт Коротченко.

Днем 15 января МИД РФ заявил о том, что начинаются «внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе» (ДОН). Ожидается, что в силу решение вступит через полгода. О возможных последствиях этого шага рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Россия покинет соглашение не первой. В мае 2020 года о выходе из договора объявили США — так захотели в администрации президента Дональда Трампа. После этого страны Евросоюза опасались, что лишатся возможности проводить наблюдательные полеты, но в МИД РФ заверили — Россия и дальше будет придерживаться соглашения. Крах ДОН станет для европейских государств крайне неприятной неожиданностью.

После решения Америки ДОН уже утратил свое значение, констатирует Коротченко. То есть Россия выйдет из договора, участие в котором уже не имеет никакого смысла, а само соглашение придет к «логическому завершению». Серьезных политических последствий эксперт не прогнозирует, а вот информацию о вооружениях соперника придется добывать более технически изощренными методами.

«Надо будет усиливать группировку разведывательных спутников, которые занимаются радиотехнической и оптико-электронной разведкой, усиливать возможности РФ в области средств ракетного контроля, перехвата и шифровки. И делать агентурную работу на территории стран, которые считаются потенциальными противниками России, чтобы более четко понимать их цели, замыслы и приготовления», — рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» в комментарии «Политике Сегодня».

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года государствами ОБСЕ и позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территориями друг друга для «укрепления доверия». Таким образом, можно более четко представлять себе намерения других государств, получать информацию для понимания военной активности и своевременно узнавать об этапах оборонного строительства в тех же странах НАТО, объяснил Коротченко.

Этот договор стал второй международной сделкой по контролю за вооружениями, из которой вышли Штаты. Первой стал Договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), откуда следом за США вышла и РФ. Ранее последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев призвал Россию и Америку восстановить диалог по ядерным вооружениям и предложил провести «второй Рейкьявик», напомнив о своей встрече с с экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1986 году.