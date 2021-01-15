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15:16   15 Января 2021
Россия

Названы последствия выхода России из Договора по открытому небу

Названы последствия выхода России из Договора по открытому небу

Днем 15 января МИД РФ заявил о том, что начинаются «внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе» (ДОН). Ожидается, что в силу решение вступит через полгода. О возможных последствиях этого шага рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Россия покинет соглашение не первой. В мае 2020 года о выходе из договора объявили США — так захотели в администрации президента Дональда Трампа. После этого страны Евросоюза опасались, что лишатся возможности проводить наблюдательные полеты, но в МИД РФ заверили — Россия и дальше будет придерживаться соглашения. Крах ДОН станет для европейских государств крайне неприятной неожиданностью.

РФ после выхода из Договора по открытому небу придется усилить оборону

После решения Америки ДОН уже утратил свое значение, констатирует Коротченко. То есть Россия выйдет из договора, участие в котором уже не имеет никакого смысла, а само соглашение придет к «логическому завершению». Серьезных политических последствий эксперт не прогнозирует, а вот информацию о вооружениях соперника придется добывать более технически изощренными методами. 

«Надо будет усиливать группировку разведывательных спутников, которые занимаются радиотехнической и оптико-электронной разведкой, усиливать возможности РФ в области средств ракетного контроля, перехвата и шифровки. И делать агентурную работу на территории стран, которые считаются потенциальными противниками России, чтобы более четко понимать их цели, замыслы и приготовления», — рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» в комментарии «Политике Сегодня».

РФ после выхода из Договора по открытому небу придется усилить оборону

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года государствами ОБСЕ и позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территориями друг друга для «укрепления доверия». Таким образом, можно более четко представлять себе намерения других государств, получать информацию для понимания военной активности и своевременно узнавать об этапах оборонного строительства в тех же странах НАТО, объяснил Коротченко.

Этот договор  стал второй международной сделкой по контролю за вооружениями, из которой вышли Штаты. Первой стал Договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), откуда следом за США вышла и РФ. Ранее последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев призвал Россию и Америку восстановить диалог по ядерным вооружениям и предложил провести «второй Рейкьявик», напомнив о своей встрече с с экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1986 году.

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