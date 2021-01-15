Камчатского военного осудили на восемь лет за дезертирство и хищение

Суд признал камчатского военнослужащего виновным в хищении денежных средств и дезертирстве из части.

Суд признал камчатского военнослужащего виновным в хищении денежных средств и дезертирстве из части.

Осужденный мужчина работал в финансовой службе воинской части. За время пребывания в должности он присвоил себе миллион рублей, а также совершил кражу еще восьми миллионов. После этого военнослужащий покинул часть и уехал за границу, где использовал поддельные документы, передает РИА Новости.

В итоге все совершенные преступления раскрыли, и мужчина предстал перед судом. Его признали виновным в хищении средств и дезертирстве, злоумышленника приговорили к восьми годам колонии. Кроме того, с военнослужащего взыскали около 10 миллионов в пользу государства.