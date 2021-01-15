Пригожин заявил, что демократы постараются разрушить США до основания

Предприниматель Евгений Пригожин поделился своими прогнозами относительно развития ситуации с консерваторами и демократами в США.

Предприниматель Евгений Пригожин поделился своими прогнозами относительно развития ситуации с консерваторами и демократами в США.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" комментарий бизнесмена на запрос редакции РИА Накануне.RU. По предположениям Пригожина, американские консерваторы так просто не отступят, а поддержка действующего президента Дональда Трампа будет только набирать обороты.

"Я предполагаю, что консерваторы просто так не сдадутся. Либералам показалось мало, что выборы сфальсифицированы, и они решили вырвать сердце консервативной Америки. Трампа поддерживает 51 %, а Байдена всего 49 % населения. Пока Трамп не сдастся, его поддержка будет расти, а поддержка Байдена ослабевать, потому что он идет на крайние меры", — цитирует предпринимателя пресс-служба "Конкорда".

При этом истеблишмент США продолжит и дальше отрываться от простого американского народа, считает Пригожин. По его прогнозам, в дальнейшем следует ожидать попытку демократов разрушить страну.

"Чего следует ожидать: первое — демократы, пользуясь случаем, постараются разрушить консервативную Америку до основания; второе — консерваторы не будут сдаваться ими же выбранной власти, а продолжат отстаивать свои права вплоть до захвата Капитолия", — сообщил бизнесмен.

Пригожин также напомнил, что именно консерваторы долгое время управляли США до этого момента. Однако теперь многовековые ценности страны и ее народ оказались под угрозой.

"С XVIII века по настоящий момент консерваторы были истинными хозяевами Америки. Сегодня демократы, мигранты и извращенцы пытаются уничтожить большую часть населения этой страны вместе с их многовековыми ценностями. Главное, чтобы консерваторы без боязни стояли лицом к лицу с либералами, потому что задом к ним поворачиваться опасно (даже в физическом смысле), так как у них совсем другие принципы и предпочтения", — резюмировал Пригожин.

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, против которого дважды инициировали импичмент. Во второй раз поводом послужили обвинения в подстрекательстве к мятежу.