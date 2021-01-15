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11:29   15 Января 2021
Происшествия

Пьяный актер фильма "На игре" порезал ногу при нападении на жену

Пьяный актер фильма "На игре" порезал ногу при нападении на жену

Известный по роли Вампира в фильме "На игре" актер Сергей Чирков получил ножевое после нападения на свою жену. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Конфликт в семье актера произошел в доме на Малом Краснопрудном тупике. Пьяный Чирков пытался ранить ножом супругу, но в результате случайно порезал себе бедро. Перепуганная женщина обратилась в правоохранительные органы.

Прибывшие полицейские подтвердили факт нападения. Актер рассказал, что перебрал с алкоголем, а ногу порезал случайно. Чирков пытался убедить правоохранителей, что не нужно проводить проверку, передает 5-tv.ru.

Актер Сергей Чирков закончил ГИТИС. Он начал сниматься в фильмах с 2002 года. Артист стал известен публике после съемок в фильме "На игре".

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