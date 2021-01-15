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11:09   15 Января 2021
Общество

Коронавирусом в России заболели еще 24 715 человек

Коронавирусом в России заболели еще 24 715 человек

Количество новых выявленных случаев коронавируса в России за последние сутки составляет 24 715 в 85 регионах государства, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19 в РФ.

Уточняется, что из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Помимо этого зафиксировано 555 летальных случаев. За минувшие сутки в России полностью выздоровели 27 636 пациентов.

Всего за время пандемии в России выявили 3 520 531 случай в 85 субъектах. За весь период распространения коронавирусной инфекции зафиксировано 64 495 летальных исходов, а выздоровели 2 909 680 человек.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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