Такси стало обходиться россиянам вдвое дороже

Стоимость поездок на такси в России выросла в декабре относительно мая-июня на 50-70%. Об этом следует из исследования Bank of America (BofA).

Стоимость поездок на такси в России выросла в декабре относительно мая-июня на 50-70%. Об этом следует из исследования Bank of America (BofA).

Аналитики компании проанализировали цены на проезд в такси в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Воронеже и Ярославле. Согласно оценкам, в регионах такси в среднем подорожало на 56% у "Яндекс.Такси" и на 68% у "Ситимобила".

Однако полученные показатели свидетельствуют о восстановлении рынка, считают авторы исследования. Представители этой области обуславливают подорожание сезонностью и большими пробками. Помимо этого, рост цен был связан с пандемией. Многие граждане предпочитали воспользоваться услугами такси вместо общественного транспорта. Также в ноябре–декабре 2020 года было заметно холоднее, чем в прошлом, что тоже поспособствовало повышению спроса и, как следствие, цены.

По итогам 2021 года число поездок на такси в России вырастет на 37% против снижения на 8% в 2020 году, прогнозируют эксперты.