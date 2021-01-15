Попова назвала сроки окончания пандемии в РФ "тайной за семью печатями"

Назвать сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции на данный момент невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Назвать сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции на данный момент невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас уже есть понимание того, как протекает эпидемический процесс, при этом назвать дату окончания пандемии еще невозможно. Об этом Попова сообщила в ходе Гайдаровского форума.

"Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями", — отметила глава ведомства.

Однако, по ее словам, уже существуют некоторые прогнозы, поскольку сформировано представление о процессе течения болезни.

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