Варламов и его спутники ожидают вылета из Южного Судана

Блогер Илья Варламов сообщил об освобождении россиян после повторного задержания в Джубе.

Блогер Илья Варламов сообщил об освобождении россиян после повторного задержания в Джубе.

Задержанных граждан РФ, которые путешествовали вместе с Варламовым, освободили. Сейчас россияне ждут своего отлета из африканской страны на родину. Их возвращение планируется на 15 января.

Блогера и его троих спутников задержали военные днем 13 января. Основанием для этого стал найденный в багаже Варламова пульт от дрона, запуски которых запрещены в стране. При этом сам аппарат изъяли у Варламова еще в Уганде. Сотрудники МИД РФ работали над освобождением россиян из Южного Судана.