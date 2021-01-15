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10:51   15 Января 2021
Общество

Варламов и его спутники ожидают вылета из Южного Судана

Варламов и его спутники ожидают вылета из Южного Судана

Блогер Илья Варламов сообщил об освобождении россиян после повторного задержания в Джубе.

Задержанных граждан РФ, которые путешествовали вместе с Варламовым, освободили. Сейчас россияне ждут своего отлета из африканской страны на родину. Их возвращение планируется на 15 января.

Блогера и его троих спутников задержали военные днем 13 января. Основанием для этого стал найденный в багаже Варламова пульт от дрона, запуски которых запрещены в стране. При этом сам аппарат изъяли у Варламова еще в Уганде. Сотрудники МИД РФ работали над освобождением россиян из Южного Судана.

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#освобождение #вылет #южный судан #варламов

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