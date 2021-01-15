«Научитесь в хоккей играть». В сети высмеяли ролики Швеции о битве за Арктику с РФ

В комментариях к мини-сериалу шведам намекнули на угрозу со стороны США.

Министерство обороны Швеции представило Россию, как одного из главных противников в случае начала полномасштабной войны. Военное ведомство выложило на своем канале в YouTube серию из пяти роликов, главный посыл которых отражен в общем названии: «Когда начнется война». Каждая серия длится не больше 10 минут, в течение которых шведский военный документалист Мелькер Беккер рассказывает о приближающемся глобальном потеплении и гонке за ресурсы.

Пять эпизодов мини-сериала повествуют о возможных последствиях климатических изменений в мире и показывают, как Швеция собирается противостоять военной угрозе со стороны других государств. Каждый из роликов отражает определенный момент будущего: «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?».

На официальном сайте Минобороны сказано, что сериал сняли для просвещения населения Швеции о возможностях вооруженных сил и областях, на которые Стокгольм тратит огромные средства из бюджета.

«Эти эпизоды являются частью более значимых усилий, которые мы предпринимаем для повышения осведомленности о вызовах и угрозах, с которыми Швеция может столкнуться. Сериал основан на сценариях, разработанных вооруженными силами страны и другими властями. Одна из главных угроз — конфликт вокруг Арктики, в который втянута Швеция», — объяснил менеджер отдела коммуникаций военного ведомства Йохан Ландестрем.

В арктическое противостояние, по мнению сценаристов сериала, втянута не только Швеция, но и США, Китай и Россия. Последняя представлена в эпизодах, как страна, опасная из-за своего «непредсказуемого» и «напористого» поведения. В качестве примера шведы приводят «аннексию» Крымского полуострова. Желание Москвы закрепиться на арктическом шельфе Минобороны считает потенциальной угрозой безопасности страны.

Соединенные Штаты в показанном сериале играют роль союзников, которые готовы прийти на помощь европейскому государству. Интернет-пользователи из Швеции, впрочем, так не считают. В комментариях под роликом они попытались намекнуть, что Вашингтона следует опасаться чуть ли не больше, чем пресловутой «российской угрозы».

«Вы вообще когда-нибудь рассматривали вариант, что Америка нападет на Швецию? Или это просто русские, которые мы должны бояться?», — возмутился пользователь под ником DENNIZ.

«Ребята, просыпайтесь, США будут использовать нас, как подушку. Делайте красивые автомобили Volvo и наслаждайтесь жизнью!», — посоветовал Litenn83.

«Просто держите людей в страхе, и вы можете делать с ними все, что захотите!», — высказал догадку о планах создателей роликов Darko M. Vasić.

Автором самой глубокой аналитики стал пользователь из США Olivia Curry. Она написала, что рассчитывать на поддержку американской армии – единственное, что остается шведским вооруженным силам. Пентагон с радостью поможет Стокгольму отбиться от агрессоров, но «за определенную плату».

«Швеция никогда не имела способной обороны против какой-либо вторгшейся страны. Шведская оборона полагается на тактику замедления, чтобы другие страны могли прийти на помощь. И, как мы все знаем, мировая полиция США будет в этом участвовать. Мы, США, — единственная страна, которая может встретить любую силу или вызов и победить ее. Мы — величайшая военная машина, когда-либо собранная под бдительным оком бога. Мы поможем Швеции за определенную плату», — написала американка.

Посмотреть серию про «напористую Москву» заглянули и российские пользователи. Максим Г., к примеру, выступил за мирное решение вопросов, а борьбу за превосходство на льду предложил перенести из Арктики на хоккейное поле.

«Шведы, какая война, какие конфликты, е-мае? Научите хоккейную молодежку играть в плей-офф, всегда проигрывая опускают руки, ни характера, ни воли к победе», — посетовал Максим Г.

Военный эксперт директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов согласился с мнением некоторых комментаторов: Швеция недооценивает США и считает, что военный конфликт возможен только с Россией. По этому поводу у Стокгольма уже много лет существует некий «пунктик»: еще в 1980-х годах вооруженные силы страны сообщали о 6 437 случаях появления советских подлодок в территориальных водах Швеции. В результате расследования не удалось подтвердить ни один из них.

«А потом выяснилось, что в территориальные воды Швеции и вовсе заходили подводные лодки США, причем об этом не знал даже премьер-министр страны [Свен-Улоф-Йоаким Пальме]. Антироссийская позиция у шведов существует достаточно давно, а сейчас появилась возможность эти взгляды раскрутить. Страна постоянно принимает участие в учениях НАТО [хотя не входит в Альянс]. В Стокгольме понимают, что в одиночку борьбу за Арктику против России им не выиграть, поэтому готовятся к тесному сотрудничеству с США», — объяснил специалист.

Выложенные в YouTube видеоролики являются не более чем провокацией, на которую российским военнослужащем реагировать не стоит. Кнутов напомнил, что недавно Северный флот РФ получил статус военного округа, а значит российское Минобороны осознает всю важность арктического региона и готово противостоять любому натиску.

Справка ПС

В декабре 2020 года шведский парламент утвердил самый большой за последние 70 лет проект оборонного бюджета на 2021–2025 годы – 10,6 миллиарда долларов (89 миллиардов крон). В Стокгольме объяснили это растущей напряженностью у границ страны и «агрессивными действиями России».