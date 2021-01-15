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10:36   15 Января 2021
Общество

Стали известны причины утечки данных россиян в даркнет

Стали известны причины утечки данных россиян в даркнет

Следственный комитет назвал основные причины утечки данных российских граждан. Слив информации происходит из-за недостаточных мер защиты, считает ведомство.

Ошибки в работе сотрудников банков, ведомств и министерств являются главными причинами утечки баз информационных данных, сообщил ТАСС руководитель отдела по расследованию киберпреступлений СК РФ Константин Комарда.

Сейчас остро стоит вопрос о сливе паролей от личных кабинетов, данных банковских карт и счетах, отметил Комарда. Специалист добавил, что утечки происходят из-за низкого уровня грамотности населения и ошибок в работе защиты от внутренних и внешних киберугроз.

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#россия #данные #следственный комитет #утечка #даркнет

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