Стали известны причины утечки данных россиян в даркнет

Следственный комитет назвал основные причины утечки данных российских граждан. Слив информации происходит из-за недостаточных мер защиты, считает ведомство.

Следственный комитет назвал основные причины утечки данных российских граждан. Слив информации происходит из-за недостаточных мер защиты, считает ведомство.

Ошибки в работе сотрудников банков, ведомств и министерств являются главными причинами утечки баз информационных данных, сообщил ТАСС руководитель отдела по расследованию киберпреступлений СК РФ Константин Комарда.

Сейчас остро стоит вопрос о сливе паролей от личных кабинетов, данных банковских карт и счетах, отметил Комарда. Специалист добавил, что утечки происходят из-за низкого уровня грамотности населения и ошибок в работе защиты от внутренних и внешних киберугроз.