Bloomberg сообщило о планах Трампа после инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп намерен переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инаугурации избранного лидера Джо Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп намерен переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инаугурации избранного лидера Джо Байдена.

О планах американского главы государства сообщило агентство Bloomberg. Трамп собирается переехать незадолго до 20 января. Также он хочет сохранить в подчинении ряд сотрудников Белого дома даже после окончания президентского срока.

Также сообщается, что соседи действующего лидера Соединенных Штатов во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго и пытаются не допустить этого.

Ранее власти государства приняли решение закрыть 13 станций метро в Вашингтоне в связи с инаугурацией избранного президента.