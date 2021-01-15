Самолет санавиации повредил шасси при посадке в Сургуте

Самолет Hawker 800, следовавший из Улан-Удэ в Москву, повредил стойку шасси при посадке в ХМАО для заправки, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет Hawker 800, следовавший из Улан-Удэ в Москву, повредил стойку шасси при посадке в ХМАО для заправки, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно принадлежит компании "Вельталь-авиа". Самолет выполнял рейс по заданию санитарной авиации. Никто не пострадал в результате происшествия.

Экипаж провел посадку малого реактивного самолета в штатном режиме. На борту судна находились пять пассажиров, среди которых один ребенок, также на борту были четыре члена экипажа.

Самолет находится в аэропорту Сургута. Местный прокурор прибыл в воздушную гавань для установления деталей произошедшего. Вечером судно вылетит в Москву.