Минэкономики предложило ввести ограничения на покупку банков государством

Правительство России рассмотрит законопроект о запрете государству приобретать финансовые активы. Отправку проекта подтвердил представитель министерства.

Правительство России рассмотрит законопроект о запрете государству приобретать финансовые активы. Отправку проекта подтвердил представитель министерства.

Данный законопроект вносит поправки в закон "О защите конкуренции". Запрет на покупки касается России и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Центрального банка РФ и организаций или банков с госучастием.

Документ также предусматривает исключения, при которых госбанки и ЦБ смогут становиться собственниками финансовых компаний.

Целью представленного проекта является создание "оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе" и поддержка частных игроков на банковском рынке, сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. На сегодняшний день доля государства в финансовом секторе превышает 70%.