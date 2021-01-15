Перерыв между импичментом Трампу и инаугурацией Байдена может составить час

Американские сенаторы могут начать рассмотрение вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу через час после инаугурации демократа Джо Байдена.

Американские сенаторы могут начать рассмотрение вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу через час после инаугурации демократа Джо Байдена.

Торжественная церемония вступления Байдена в должность главы государства состоится 20 января. Сенат США всего спустя час после этого может заняться вопросом импичмента Трампу, сообщает Politico. По данным издания, Палата представителей Конгресса начнет изучать обвинения против американского лидера в 13:00 по местному времени. Инаугурация избранного президента должна состояться в полдень на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Палата представителей ранее обвинила главу государства в подстрекательстве к беспорядкам 6 января. Трампу пытаются объявить импичмент второй раз за президентский срок.