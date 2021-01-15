Названы причины вероятного повышения стоимости сотовой связи

Российские мобильные операторы могут повысить стоимость своих услуг в среднем на 15%. Обоснованием для повышения тарифов станут изменения в законодательстве.

Российские мобильные операторы могут повысить стоимость своих услуг в среднем на 15%. Обоснованием для повышения тарифов станут изменения в законодательстве.

Коммуникационные компании в скором времени будут повышать тарифы напрямую, без использования уловок. Если в прошлом году рост стоимости их услуг скрывался за новыми пакетами услуг, то теперь обоснованием для роста станут законодательные инициативы. К примеру, операторы столкнутся с необходимостью обеспечить пользователям бесплатный доступ к ряду значимых сайтов. Компенсировать возникающие затраты придется платежеспособным клиентам.

Вероятно, основную финансовую нагрузку возьмут на себя владельцы премиальных тарифов — безлимитного интернета и звонков. Они уже платят за связь до 900 рублей ежемесячно, новое повышение станет для них менее значимым. Источники "Ведомостей" утверждают, что рост составит около 100 рублей.