Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:48   15 Января 2021
Происшествия

Специалисты смогли получить данные о Boeing 737-500 из черного ящика

Специалисты смогли получить данные о Boeing 737-500 из черного ящика

Данные из найденного в водах Яванского моря черного ящика хорошо сохранились. В самописце была информация о 330 параметрах рухнувшего в Индонезии самолета Boeing 737-500.

Представители национального комитета по безопасности на транспорте заявили, что им удалось успешно извлечь все данные из обнаруженного черного ящика. Они отметили, что специалисты сумели получить всю необходимую информацию о параметрах воздушного судна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крушение #boeing #индонезия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров