Специалисты смогли получить данные о Boeing 737-500 из черного ящика

Данные из найденного в водах Яванского моря черного ящика хорошо сохранились. В самописце была информация о 330 параметрах рухнувшего в Индонезии самолета Boeing 737-500.

Данные из найденного в водах Яванского моря черного ящика хорошо сохранились. В самописце была информация о 330 параметрах рухнувшего в Индонезии самолета Boeing 737-500.

Представители национального комитета по безопасности на транспорте заявили, что им удалось успешно извлечь все данные из обнаруженного черного ящика. Они отметили, что специалисты сумели получить всю необходимую информацию о параметрах воздушного судна.