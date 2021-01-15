Писатель Вячеслав Федоровский скончался в возрасте 97 лет

Писатель, переводчик, член Союза писателей СССР и полковник Вячеслав Федоровский умер на 98-м году жизни.

Писатель, переводчик, член Союза писателей СССР и полковник Вячеслав Федоровский умер на 98-м году жизни.

Федоровский основал издательство "Ветеран МП" (Московские писатели) в 1989 году, которое выпускает в свет патриотическую, приключенческую и детективную литературу. Писатель также перевел и опубликовал следующие произведения: "Вулкан в цепях" бельгийского писателя Беркхофа, "Гром среди ясного неба" американца Генри Саттона, "Убийство на поле гольфа" Агаты Кристи и другие.

Президент Владимир Путин 9 мая 2000 года присвоил Федоровскому звание полковника и наградил именными часами. Также писателю присуждены орден Отечественной войны I степени, медали: "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За оборону Москвы" и другие.