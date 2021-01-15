Смертельное ДТП в Индии унесло жизни 11 человек

Столкновение двух транспортных средств произошло на юге страны, в штате Карнатака.

Столкновение двух транспортных средств произошло на юге страны, в штате Карнатака.

Авария случилась на одной из трасс в округе Дхарвад, где грузовик протаранил пассажирский автобус. О трагическом инциденте сообщают местные СМИ.

По информации экстренных служб региона, в результате страшного ДТП погибли 11 человек, еще 7 получили травмы разной степени тяжести. Отмечается, что большинство погибших — женщины.

Также стало известно, что состояние нескольких пострадавших оценивается как крайне тяжелое. По неподтвержденным данным, одним из погибших оказался водитель грузовика. На месте происшествия работают полицейские, выясняются все обстоятельства и детали аварии.