Глава Якутии одобрил Григорьева в качестве мэра Якутска
Глава Республики Саха Айсен Николаев отреагировал на назначение и. о. мэра Якутска Евгения Григорьева на пост руководителя администрации города Якутск.
По его словам, он много общался с бывшим мэром города Сарданой Авксентьевой перед принятием решения об ее отставке. Речь шла и о ее преемнике.
"Кандидатура Евгения Григорьева, которую она предложила мне, тоже мной поддержана, я Григорьева знаю уже много лет", — сказал он.
Чиновник добавил, что Григорьев является молодым эффективным управленцем с хорошим образованием.
"Уверен, что в случае его избрания - у нас народ избирает мэра города - Якутск приобретет хорошего руководителя", — отметил Николаев.
Ранее стало известно, что мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла решение оставить свой пост. Депутаты гордумы поддержали ее.