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9:41   15 Января 2021
Политика

Глава Якутии одобрил Григорьева в качестве мэра Якутска

Глава Якутии одобрил Григорьева в качестве мэра Якутска

Глава Республики Саха Айсен Николаев отреагировал на назначение и. о. мэра Якутска Евгения Григорьева на пост руководителя администрации города Якутск.

По его словам, он много общался с бывшим мэром города Сарданой Авксентьевой перед принятием решения об ее отставке. Речь шла и о ее преемнике.

"Кандидатура Евгения Григорьева, которую она предложила мне, тоже мной поддержана, я Григорьева знаю уже много лет", — сказал он.

Чиновник добавил, что Григорьев является молодым эффективным управленцем с хорошим образованием.

"Уверен, что в случае его избрания - у нас народ избирает мэра города - Якутск приобретет хорошего руководителя", — отметил Николаев.

Ранее стало известно, что мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла решение оставить свой пост. Депутаты гордумы поддержали ее.

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#николаев #якутск #григорьев

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