Глава Якутии одобрил Григорьева в качестве мэра Якутска

Глава Республики Саха Айсен Николаев отреагировал на назначение и. о. мэра Якутска Евгения Григорьева на пост руководителя администрации города Якутск.

Глава Республики Саха Айсен Николаев отреагировал на назначение и. о. мэра Якутска Евгения Григорьева на пост руководителя администрации города Якутск.

По его словам, он много общался с бывшим мэром города Сарданой Авксентьевой перед принятием решения об ее отставке. Речь шла и о ее преемнике.

"Кандидатура Евгения Григорьева, которую она предложила мне, тоже мной поддержана, я Григорьева знаю уже много лет", — сказал он.

Чиновник добавил, что Григорьев является молодым эффективным управленцем с хорошим образованием.

"Уверен, что в случае его избрания - у нас народ избирает мэра города - Якутск приобретет хорошего руководителя", — отметил Николаев.

Ранее стало известно, что мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла решение оставить свой пост. Депутаты гордумы поддержали ее.