Согласия по Крыму между РФ и Украиной не будет — политолог о словах Кравчука

Сложно говорить о компромиссе России и Украины без выполнения Киевом Минских соглашений, говорит Александр Шатилов.

Сложно говорить о компромиссе России и Украины, когда Киев предъявляет к РФ жесткие требования, но не собирается выполнять условия Минских соглашений и поддерживает напряженность на границе с Донбассом, считает политолог Александр Шатилов.

Так эксперт прокомментировал вчерашнее заявление первого президента республики Николая Кравчука о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму.

«Возможность для диалога всегда есть, но согласие — продукт обоюдного непротивления сторон. Конструктивной основой для диалога по Донбассу являются Минские соглашения, но именно Украина отказывается выполнять их и всячески манипулирует этими договоренностями», — рассказал «Политике Сегодня» декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ.

14 января экс-президент Украины напомнил, что вооруженный конфликт на Донбассе не удается прекратить уже семь лет. Кравчук посоветовал двум странам договариваться, чтобы разрешить все противоречия — например, вопрос с поставкой воды в Крым. По его словам, Украина «не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности» с водой.

«Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол», — передает слова Кравчука радиостанция НСН.

Мировое сообщество не считает присоединение полуострова к России добровольным, добавил политик. Он считает, что РФ должна «ответить за это».

Украина утратила субъектность и сможет восстановить диалог с Россией только когда станет в полной мере суверенным государством, избавившись от политического и экономического влияния США, отмечает Шатилов.

«Обостренные отношения между РФ и Украиной во многом связаны именно с жесткой, безапелляционной экспансией США на постсоветском пространстве, хотя у нас были договоренности относительно того, что есть красные линии в этом плане. Штаты в 2014 году эти красные линии перешли», — говорит ученый.

В случае с присоединением Крыма Россия действовала сообразно обстановке, подчеркивает Шатилов. Статус полуострова бессмысленно обсуждать — в 2014 году там прошел референдум, на котором граждане высказались за вхождение в состав России. Все было «максимально демократично и прозрачно», заключил политолог.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес промежуточное решение по жалобе Украины против России о присоединении Крыма. Суд признал фактическую российскую юрисдикцию над Крымом.

Также ЕСПЧ сделал вывод о недосказанности ряда обвинений украинской стороны — в том числе тех, что касаются якобы «убийства мирных граждан в 2014 году, безосновательных задержаний, запугивания иностранных журналистов, дискриминации украинцев, незаконного изъятия имуществе украинских военных и других жалоб Киева. Все эти претензии не удовлетворены.

Ранее политолог Анатолий Вассерман рассказал, как влияние США сказывается на демографии Украины.