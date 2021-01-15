Экс-депутат Рады призвал украинцев игнорировать связанные с русским языком запреты

Гражданам Украины необходимо игнорировать запреты, которые связаны с русским языком, заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Гражданам Украины необходимо игнорировать запреты, которые связаны с русским языком, заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

По его словам, сторонники таких запретов часто используют аргумент "нет языка — нет государства". Он призвал переходить на русский язык, который используют украинцы и многие национальные меньшинства в государстве в качестве языка межнационального общения.

"А в Канаде есть канадский язык? А в США американский? Так тогда и Канады нет, и Америки, так? Это маразм полный", — возмутился Олейник.

По его словам, эти меры являются попыткой "убить все живое и отрезать от целого пласта культуры" и сделать "украинскую нацию убогими". Помимо этого, экс-депутат отметил, что политическая элита Украины зачастую говорит на русском.