Более 2 тысяч военных ТОФ получили прививку против коронавируса

Более двух тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота прошли вакцинацию против COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Более двух тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота прошли вакцинацию против COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Вакцинацию в первую очередь прошли медицинские работники, принимающие участие в диагностике и лечении больных коронавирусом, а также военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

"Также были вакцинированы представители командования ТОФ. В настоящее время успешно проводится второй этап вакцинации, которую прошло уже более 2 тысяч тихоокеанцев, в том числе на Камчатке и на отдаленных постах в островной зоне", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ближайшее время медики Тихоокеанского флота намерены начать вакцинацию членов семей военных.

Всем, кто уже сделал прививку, через 21 день предстоит пройти вакцинирование вторым компонентом препарата.