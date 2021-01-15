Умерший Грачевский оставил достойное наследство для молодой вдовы и детей

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский, умерший от последствий коронавируса 14 января, оставил обширное наследство своей вдове и четырем детям от разных жен.

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский, умерший от последствий коронавируса 14 января, оставил обширное наследство своей вдове и четырем детям от разных жен.

Грачевский обладал привилегированной недвижимостью и внушительным капиталом. Как пишут СМИ, в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе в закрытом охраняемом поселке у Грачевского есть дом в 300 кв.м. на 17 сотках. Цена особняков оценивается в 50 миллионов рублей.

У известного режиссера в собственности также есть и квартира стоимостью 17 миллионов. Ему также принадлежат права на "Ералаш", за каждый выпуск которого положены огромные денежные выплаты. Наследниками имущества могут стать последняя жена Екатерина Белоцерковская и дети Грачевского.