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8:52   15 Января 2021
Шоу-бизнес

Умерший Грачевский оставил достойное наследство для молодой вдовы и детей

Умерший Грачевский оставил достойное наследство для молодой вдовы и детей

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский, умерший от последствий коронавируса 14 января, оставил обширное наследство своей вдове и четырем детям от разных жен.

Грачевский обладал привилегированной недвижимостью и внушительным капиталом. Как пишут СМИ, в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе в закрытом охраняемом поселке у Грачевского есть дом в 300 кв.м. на 17 сотках. Цена особняков оценивается в 50 миллионов рублей.

У известного режиссера в собственности также есть и квартира стоимостью 17 миллионов. Ему также принадлежат права на "Ералаш", за каждый выпуск которого положены огромные денежные выплаты. Наследниками имущества могут стать последняя жена Екатерина Белоцерковская и дети Грачевского.

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#вдова #наследство #грачевский

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