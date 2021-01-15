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8:50   15 Января 2021
Экономика

Акции Xiaomi обвалились после попадания компании в черный список США

Акции Xiaomi обвалились после попадания компании в черный список США

Стоимость акций компании Xiaomi стремительно рухнула на фоне внесения компании в черный список США.

Ценные бумаги одной из крупнейших корпораций Китая по выпуску электроники подешевели на 11,18%. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на информацию Гонконгской фондовой биржи. Стоимость акций опустилась до 29 гонконгских долларов за единицу.

Недавно Пентагон занес корпорацию в черный список китайских компаний. По данным Reuters, ограничения затронули девять юридических лиц. Они, по мнению правительства США, связаны с военной отраслью КНР. На эти компании распространится указ главы Белого дома о запрете инвестиций Соединенных Штатов в китайские фирмы, которые имеют связь с военными.

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#сша #черный список #xiaomi

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